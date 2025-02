Comores : Un plan d’aide aux mosquées et madrasas détruits à Mayotte

Un plan d’aide au profit des mosquées et des madrasas de Mayotte a été annoncé, dimanche 23 février à l’occasion d’une cérémonie organisée au Palais du peuple à Moroni en présence du président comorien, Azali Assoumani, de la première dame des Comores, Ambari Darouech Azali, du Mufti, des membres du gouvernement et des députés. « Un appel à don a été lancé officiellement », a indiqué le journal Al-watwan qui précise que les fonds seront versés à des structures de Mayotte qui s’occupent de l’entretien et de la gestion des mosquées et des madrasas de l’île.

Pas de chiffres communiqués

L’initiative vient de l’association « Wuzuri wa Dini » dont la représentante de Mayotte, Kouroussa Ombad, a fait le déplacement à Moroni pour « faire le bilan des 5 ans d’existence de notre structure » mais aussi « voir comment nous mobiliser en faveur des mosquées détruites après le passage du cyclone Chido », le 14 décembre dernier. « Cet événement est une occasion non seulement de faire le point sur le chemin parcouru, mais également pour nous mobiliser pour la cause commune qui nous tient à cœur, celle qui consiste à collecter des fonds destinés à la population de Mayotte durement touchée par le cyclone Chido en décembre dernier », a-t-elle fait savoir, citée par le journal Al-watwan.

Il est difficile de se faire une idée des dégâts enregistrés dans les mosquées et madrasas à Mayotte et les besoins en reconstruction après la catastrophe. Il n’y a pas de chiffres publiés ni sur le nombre de mosquées et madrasas à construire ou à réhabiliter ni sur le coût estimatif des chantiers à mener. L’initiative a été hautement saluée par le gouvernement comorien qui a apporté son soutien total à l’association « Wuzuri wa Dini » dans ses actions de promotion des valeurs socio-religieuses dans les îles. L’école coranique est considérée comme le sanctuaire privilégié pour apprendre les valeurs sociales de base, lesquelles contribuent à une meilleure compréhension de l’environnement socio-religieux immédiat de l’enfant comorien.

Promouvoir des actions d’échanges entre les îles

L’association « Wuzuri wa Dini » souhaite incarner le leadership dans la défense des traditions et des principes religieux aux Comores. La structure a recruté 53 enseignants dans les îles payés grâce à des fonds propres provenant de ses activités génératrices de revenus. Son président, Moussa Adam Mbalia, très présent à Mayotte, a justifié ses actions par le souci de « préserver les valeurs de l’Islam » et à lutter contre le fanatisme religieux. « Dès le départ, notre mission est de lutter contre la délinquance, de promouvoir l’entente entre nos îles et de nous opposer fermement à toute forme de radicalisme de l’Islam», a-t-il ajouté.

Le président comorien n’a pas manqué de souligner la nécessité de soutenir toutes les bonnes volontés pour accompagner les habitants de Mayotte à se relever progressivement du cyclone Chido. Azali Assoumani a rendu hommage à l’association « Wuzur wa Dini » et à la délégation de Mayotte avant de faire savoir que « quelles que soient les erreurs de l’histoire de part et d’autre, nous devons rester unis et solidaires les uns des autres et promouvoir des actions d’échanges et de partage pour asseoir un vivre-ensemble durable dans nos îles».

A.S.Kemba, Moroni