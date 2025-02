Préserver les mangroves de Mayotte après le cyclone Chido

Le cyclone Chido, survenu le 14 décembre 2024, a durement touché Mayotte, y compris les mangroves de l’île, qui bien que résistantes, ont subi des dommages visibles. Or, ces écosystèmes, composés principalement de palétuviers, jouent un rôle crucial pour l’île : protection des côtes, préservation de la biodiversité, stockage du carbone et soutien à l’économie locale par la pêche et le tourisme.

Ce cyclone a mis en lumière l’importance vitale de ces forêts côtières. Grâce à leur présence, Mayotte a pu éviter des submersions marines majeures. Dans ce contexte, le Réseau d’éducation à l’environnement et au développement durable de Mayotte (Réseau EEDD 976), en lien avec le Conservatoire du Littoral et d’autres acteurs locaux, a entrepris un état des lieux pour évaluer les dommages et définir les actions à mener pour protéger ces milieux exceptionnels.

Ce qu’il ne faut surtout pas faire :

Éviter de couper les arbres ou de récupérer les troncs et branches tombés. Ces éléments sont essentiels pour la régénération naturelle de la mangrove.

Ne pas construire dans la mangrove ou l’arrière-mangrove. Même des constructions temporaires peuvent nuire à l’équilibre fragile de ces écosystèmes.

Ne pas transformer ces espaces en terres agricoles. La mangrove et l’arrière-mangrove doivent être préservées dans leur état naturel.

Ne pas initier de replantation. À ce stade, la régénération naturelle des palétuviers est prioritaire.

Les bons gestes pour préserver les mangroves :

Ramasser les déchets présents dans la mangrove et ses abords pour éviter leur accumulation et leur impact environnemental ;

Déblayer les cours d’eau des embâcles et des déchets encombrants qui perturbent la circulation de l’eau et la vie aquatique ;

Suivre l’évolution de la mangrove en prenant régulièrement des photos pour suivre son processus de régénération.

Actuellement, la priorité est à la restauration naturelle. Les palétuviers commencent à repousser spontanément, un processus essentiel à la résilience de cet écosystème. En soutenant ces efforts de régénération et en adoptant des pratiques respectueuses, chacun peut contribuer à protéger cet espace vital pour la biodiversité et la sécurité de l’île.

Mathilde Hangard