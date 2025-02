L’Outre-mer donne la voix

L’Association des étudiants ultramarins et pour la promotion des cultures et des territoires ultramarins à la Sorbonne, Sorb’Outremer, organise une soirée caritative placée sous le signe de l’éloquence et de la solidarité ultramarine le 7 mars prochain, de 18h à 21h, au Quartier Jeunes – 4 Place du Louvre, à Paris.

« À travers les mots puissants de jeunes talents et des prestations artistiques vibrantes, nous voulons sensibiliser, rassembler et agir pour Mayotte. Aujourd’hui, nous avons l’opportunité de faire entendre nos voix et d’apporter un soutien concret. Mayotte a besoin de nous – Unissons nos voix ! ».

L’événement est gratuit, mais l’inscription est obligatoire