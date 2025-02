Le collège d’Iloni et le lycée de Tsararano fermés ce lundi

Suites aux violences qui ont eu lieu ce week-end dans la commune de Dembéni après la mort d’un jeune homme, plusieurs parents d’élèves de la commune se sont réunis dimanche et ont décidé de ne pas envoyer leurs enfants à l’école ce lundi. « Rien nous garantit qu’ils seront en sécurité. On attend le préfet qui doit venir dans les prochains jours pour connaître la suite », nous a confié une mère qui habite Dembéni et qui a une fille qui va au collège d’Iloni.