La géothermie à Mayotte : un potentiel sous-exploité pour une transition énergétique durable

Alors que Mayotte, comme les autres territoires d’Outre-mer, fait face à des défis énergétiques croissants, la géothermie apparaît comme une solution locale et durable pour répondre à la demande croissante en énergie. Le rapport récemment rendu public par le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) sur le potentiel géothermique des départements d’Outre-mer a mis en lumière le potentiel inexploité de cette ressource à Mayotte, offrant des perspectives prometteuses pour un avenir énergétique plus autonome et décarboné.

Mayotte : un territoire stratégique pour la géothermie

L’archipel de Mayotte présente des caractéristiques géologiques favorables à l’exploitation de la géothermie. L’île pourrait tirer parti de la chaleur souterraine pour produire une énergie renouvelable abondante, stable et locale, tout en réduisant sa dépendance aux énergies fossiles. Le rapport du BRGM souligne l’importance d’une exploration géothermique plus poussée, notamment à travers la réalisation de forages profonds qui permettraient de mieux évaluer la température du sous-sol et la perméabilité des réservoirs géothermiques.

En dépit de ces atouts géologiques, la géothermie à Mayotte reste largement sous-exploitée. En effet, contrairement à la Guadeloupe, qui bénéficie déjà d’une centrale géothermique en activité, Mayotte n’a pas encore amorcé le développement de cette ressource naturelle pour la production d’électricité. Or, le potentiel est bien réel : les experts s’accordent à dire que l’île pourrait jouer un rôle clé dans la transition énergétique de l’archipel, à condition de surmonter les défis techniques et financiers qui freinent son exploitation.

Défis et perspectives pour la géothermie à Mayotte

Le principal obstacle au développement de la géothermie à Mayotte reste l’absence d’infrastructures adaptées et l’insuffisance des travaux d’exploration réalisés jusqu’à présent. Les forages géothermiques sont essentiels pour confirmer la viabilité de la ressource à grande échelle, mais leur mise en œuvre implique des coûts élevés et un certain risque financier. Toutefois, des progrès notables pourraient être réalisés en simplifiant les démarches administratives et en accompagnant les projets par des financements publics et privés, afin de sécuriser les investissements nécessaires à la réalisation des forages profonds.

Dans le cadre de son ambition de transition énergétique pour les Outre-mer, le Gouvernement a d’ores et déjà engagé des démarches pour soutenir l’exploration géothermique sur l’île. Une meilleure couverture des risques financiers et un accompagnement renforcé des acteurs locaux semblent essentiels pour garantir la réussite de cette démarche.

Un levier pour l’autonomie énergétique de l’île

L’une des priorités du Gouvernement est de parvenir à l’autonomie énergétique des territoires d’Outre-mer d’ici 2050, et la géothermie pourrait jouer un rôle central dans cet objectif pour Mayotte. L’exploitation de la chaleur terrestre offrirait non seulement une alternative durable aux énergies fossiles, mais aussi un levier pour la création d’emplois locaux et le renforcement de l’économie verte de l’île. Avec la mise en place de projets géothermiques, Mayotte pourrait réduire sa dépendance à l’importation d’énergies, améliorer la résilience de son réseau énergétique et limiter son empreinte carbone. D’ailleurs, la géothermie ne se limite pas uniquement à la production d’électricité. L’île pourrait également bénéficier de cette ressource pour des usages plus variés, comme le refroidissement ou même le thermalisme. Ces applications diversifiées rendraient la géothermie encore plus attractive pour les investisseurs et les décideurs locaux.

Mathilde Hangard