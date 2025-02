Kick-boxing : Six Mahorais en or !

Ils l’ont fait ! En dépit des problèmes récurrents que connait notre île et après les passages dévastateurs de Chido et Dikeledi, les jeunes mahorais ont relevé la tête et ont fait briller les couleurs de Mayotte en métropole ce week-end en remportant pas moins de 6 titres de champion de France de kick-boxing lors d’une compétition à Nanterre dans les Hauts-de-Seine. La fratrie Raffion (CMTKB Chirongui) décrochent à elle seule 3 médailles d’or, (une chacun). Kayel Soulamaina (C2M M’roalé), Charifoudine Vita Madi (Bandrélé Boxing Club) et Keylice Moichoura Nassur (Mayotte Boxing) ramènent eux aussi une médaille d’or à la maison.

Pour la Délégation de Mayotte à Paris, « Ces jeunes ne sont pas seulement des compétiteurs, ils sont les ambassadeurs d’une Mayotte forte, et ambitieuse. Ils incarnent l’espoir, la fierté et la réussite de notre territoire, montrant que chaque rêve est à portée de main avec du travail et du soutien. Ces victoires sont une preuve éclatante que Mayotte est debout, portée par une jeunesse ambitieuse et talentueuse. Nos jeunes champions démontrent qu’en dépit des défis, l’excellence et le dépassement de soi sont possibles grâce à la persévérance et au travail acharné ».