Concert : Zily enflamme le KABARDOCK à La Réunion

« C’était incroyable, je n’ai jamais vu une artiste aussi généreuse. Elle a passé plus d’une heure à faire des photos avec toutes les personnes qui sont venues la voir après le concert », pouvait-on entendre de la part du public.

Sur scène, Zily a livré une performance intense et généreuse, transportant son public dans un voyage musical où tradition et modernité se mêlent avec virtuosité. Accompagnée de ses musiciens, elle a interprété ses titres phares, dont Moina Bibi, Tsika, Amani, tout en offrant un aperçu exclusif de son prochain album en préparation.

Une soirée sous le signe de l’unité et de la reconstruction après le passage de Chido, Zily se veut l’exemple de la reconstruction et de l’unité à travers la musique et l’apaisement. « C’était important pour moi de faire ce concert, malgré les circonstances. J’ai moi-même vécu ce cyclone intense. J’ai perdu beaucoup, mais le plus important est de garder à l’esprit que c’est ensemble que nous allons nous reconstruire », a témoigné l’artiste.

A travers sa performance scénique et musicale, elle a démontré la force du partage et de la solidarité. Un engagement pour la jeunesse et l’échange interculturel. Zily prépare son album, qui sortira dans les prochains mois. Un album qui résonnera dans le cœur de ceux qui œuvrent pour de meilleurs lendemains.