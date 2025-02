Un mort et une école incendiée, la ville de Dembéni une nouvelle fois confrontée à la violence

« La Ville de Dembéni est une nouvelle fois confrontée à des actes de violence d’une gravité extrême. Hier, un jeune a tragiquement perdu la vie après avoir succombé à ses blessures. Par ailleurs, dans la nuit, l’établissement scolaire T19, qui allait bientôt ouvrir ses portes aux élèves, a été incendié, portant un coup brutal aux efforts engagés pour l’éducation de nos enfants », informe la Ville de Dembéni dans un communiqué de presse. « Au regard de cette situation inacceptable, Monsieur le Maire, actuellement hors du territoire, condamne avec la plus grande fermeté ces actes qui mettent en péril la sécurité des habitants et compromettent le développement de la commune. À cet égard, le Maire et son Conseil Municipal ne reculeront devant rien pour lutter contre cette montée de violence et rétablir l’ordre. Toutes les mesures nécessaires seront prises, en collaboration avec les autorités compétentes, pour que de tels actes ne restent pas impunis ».

Un appel à la mobilisation de tous et à la responsabilité de chacun

« Nos pensées vont à la famille endeuillée par la perte de leur enfant dans des circonstances tragiques et cela nous engage dans une démarche collective afin d’éviter la perte d’une autre vie. La Ville de Dembéni appelle à la mobilisation de tous et à la responsabilité de chacun. Il est urgent de mettre un terme à ces violences qui endeuillent nos familles et détruisent les efforts déployés pour le développement et le bien-être de nos concitoyens”, écrit le maire de la Ville, Saidi Moudjibou.