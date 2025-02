Reprise des navettes de la CADEMA et de la circulation alternée à compter du 3 mars 2025

A la suite de la concertation des acteurs socio-économiques du 21 février 2025 et compte tenu d’un retour à une circulation normale post-Chido, la Ville de Mamoudzou et la Communauté d’Agglomération Dembéni Mamoudzou (CADEMA) annoncent la reprise des navettes gratuites et de la circulation alternée à compter du lundi 3 mars jusqu’au 10 juillet 2025.

Les navettes reprendront progressivement leur service. Cette reprise inclut également la ligne Vahibé-Passamaïnty et les Hauts de Mamoudzou.

Pour rappel, la circulation alternée s’applique du lundi au jeudi, hors jours fériés, en agglomération sur les axes suivants :

Route Nationale 1 : du rond-point Carrefour Mamoudzou au rond-point Passot.

Route Nationale 2 : du rond-point Passot au rond-point Dinga Dingani.

Route Départementale 3 : du carrefour RD3-RN1 Croix Rouge au rond-point du Collège de Passamaïnty.

La circulation des véhicules de tourisme dotés d’une plaque d’immatriculation impaire sera autorisée uniquement les lundis et mercredis de 05 heures à 19 heures.

La circulation des véhicules de tourisme dotés d’une plaque d’immatriculation paire sera autorisée uniquement les mardis et jeudis de 05 heures à 19 heures.

La Ville encourage également les usagers à se déplacer à l’aide de moyens de mobilité alternative (covoiturage, auto partage, taxis collectifs, navette CADEMA, marche, vélo, etc.).

Par dérogation, cette interdiction ne s’applique pas :

Aux véhicules de tourisme utilisés par les riverains de tous les villages de la commune de Mamoudzou sur présentation de la carte grise qui fait foi.

Aux véhicules utilisés par les professionnels des services de secours et de sécurité, aux véhicules des services publics, ainsi que des services médicaux sur présentation de la carte professionnelle.

Aux véhicules professionnels (voitures utilitaires, poids lourds…) sur présentation de la carte grise.

Aux personnes à mobilité réduite et leurs accompagnants conduisant un véhicule, sur présentation d’une carte de mobilité inclusion ;

Aux personnes attestant d’une activité professionnelle ayant des horaires à cheval sur plusieurs journées calendaires.

Les autres dérogations devront rester exceptionnelles et être motivées par un impératif sanitaire, social ou économique incontestable.

La traversée de la commune de Mamoudzou des habitants de Petite Terre en véhicule de tourisme faisant l’objet de la circulation alternée sera autorisée uniquement pour se rendre à l’extérieur du périmètre concerné par le présent arrêté sur Grande Terre.