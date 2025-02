L’intelligence artificielle au service des lycéens pour préparer le grand oral du baccalauréat

En juin prochain, lors du baccalauréat, les élèves de terminale à Mayotte n’auront qu’une seule épreuve à passer : le Grand Oral. Mais après le passage du cyclone Chido et une rentrée scolaire inégale sur le territoire, tous ne pourront pas se préparer correctement à cet entretien final. Afin de garantir l’équité entre les élèves, le rectorat mise sur l’intelligence artificielle et un ChatBot, (un programme informatique qui simule et traite une conversation humaine) spécialement conçu pour le Grand Oral, pour que les lycéens se préparent à l’épreuve sur leur temps libre.

Ce jeudi, une formation en intelligence artificielle (IA) a été proposée à quelques élèves et professeurs du lycée des Lumières de Mamoudzou, pour qu’ils puissent s’approprier la technologie et poser leurs questions à Etienne Clave et Michael Carpin, deux professeurs chargés du projet pour le rectorat. « Notre but est de trouver un palliatif pour que les élèves puissent travailler leur oral en dehors des cours », explique Etienne Clave, qui a expérimenté l’IA dans le lycée où il enseigne à Sada.

« On ne peut pas nier la réalité et l’existence de l’IA, donc autant aider les élèves »

Sur son écran d’ordinateur, Rassoufia Saïd, s’est présentée à l’intelligence artificielle en tant que lycéenne en classe de terminale STMG1, option ressources humaines et communication, avant de lui donner le thème sur lequel elle aimerait faire son Grand Oral : la rémunération. Des informations qui vont structurer son échange avec l’intelligence artificielle, cette dernière va pouvoir orienter les données récoltées pour tenter de répondre aux questions de l’élève et l’aiguiller dans ses questionnements.

« Pour moi ça remplace le professeur », remarque Rassoufia Saïd, « on peut poser des questions plus spécifiques, l’IA nous donne des arguments, du vocabulaire et elle nous structure le thème de notre oral ».

« Je suis agréablement surprise de cette IA. Les élèves peuvent l’utiliser si l’enseignant n’est pas là, car elle donne des réponses que moi j’aurais donné », constate Bérangère Février, enseignante en Éco-Gestion au lycée Bamana, qui participe à la formation en binôme avec Rassoufia Saïd. « Le logiciel lui a donné toutes les notions à retenir sur sa thématique, mais c’est à elle après d’aller chercher leurs définitions. C’est un bon outil mais il faut savoir l’utiliser ». « On peut pas se permettre de nier la réalité et l’existence de l’IA, les élèves l’utiliseront sans nous alors autant les accompagner et les aider pour pas qu’ils fassent de hors-sujet”, conclut l’enseignante.

« Plus tard pourront-ils travailler en autonomie sans IA ? »

« Il y a des limites à l’IA et donc il faut un accompagnement auprès des élèves pour qu’ils ne rédigent pas tout et n’importe quoi. Il faut qu’ils développent leurs pensées critiques pour qu’ils soient capables d’analyser ce que leur raconte l’IA », ajoute Jocelyn Jacquot, enseignant en SVT au lycée des Lumières.

« Les élèves utilisent l’IA à l’écrit mais il va falloir qu’ils se préparent également à l’oral« , insiste Abdou, professeur d’Éco-Gestion. « Est-ce qu’ils réfléchissent vraiment ? Est-ce qu’ils se questionnent sur ce qu’ils reçoivent comme information ? Plus tard pourront-ils travailler en autonomie sans l’IA ?« , questionne le professeur.

« L’IA est efficace et pas pénible comme d’autres logiciels. Il m’a permis de trouver une problématique très intéressante. Je conseille aux élèves de trouver quelque chose qui vous passionne dans le programme avant de l’utiliser. Il a les capacités de répondre à nos attentes », témoigne un élève dans la salle. Simplicité d’utilisation, synthétisation des réponses… du côté des lycéens, l’intelligence artificielle fait l’unanimité. Seules deux élèves qui passent un bac technologique ST2S, n’ont pas obtenu les réponses souhaitées. Le ChatBot, trop orienté pour répondre à des élèves de filière générale, n’a pas répondu à leurs attentes.

WI-FI au lycée et prêt de box internet

Mais au-delà des questions de l’utilisation et de la compréhension de l’intelligence artificielle par les élèves se pose également la question de son accessibilité alors que certains élèves n’ont pas accès à Internet à leur domicile. « L’idée c’est qu’on puisse mettre la WI-FI dans le lycée, pour que les élèves puissent venir entre 17 h et 19 h tous les jours. Mais pour le moment ce n’est pas le cas car les professeurs ont un peu peur de l’insécurité, mais le lycée est dans ce quartier et ne peut s’en dissocier ! », note Patrick Loval. Le proviseur espère pouvoir mettre en place un système de prêt de box internet pour que les élèves les utilisent à domicile, et se rejoignent pour travailler ensemble.

Victor Diwisch