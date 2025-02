La commune de Pamandzi dément qu’elle continuera de distribuer l’aide alimentaire « quartier par quartier »

Dans un communiqué la commune de Pamandzi dément qu’elle continuera à distribuer l’aide alimentaire et indique que « au même titre que les autres communes de Mayotte, elle respecte la décision UNANIME des Maires de Mayotte parmi lesquels, le Premier d’entre eux, le Maire de la commune de Pamandzi, Président de l’AMM, de STOPPER la distribution des aides provenant des services de la Préfecture de Mayotte.

Pour preuve, une livraison d’eaux destinée à la ville de Pamandzi a été refusée le mardi 18 février 2025, et le directeur de cabinet de la ville Pamandzi a confirmé cette position auprès de M. Yves Bossuyt, sous-préfet en renfort et en charge de la gestion et de la logistique relatives à la distribution des aides coordonnées par la préfecture, lors d’un entretien téléphonique du 19 février 2025 ».

Le communiqué de presse de la mairie de Pamandzi montre que le Maire de Pamandzi :

– a émis des réserves quant au souhait de la Préfecture de confier la distribution des denrées alimentaires aux mosquées pendant le mois de Ramadan.

– a confirmé l’expérience et la méthode probantes déployées par les agents de la ville de Pamandzi, d’assurer une distribution « quartier par quartier », qui a permis de toucher plus de 15.000 familles qui ont bénéficié des aides entre le 18 décembre 2024 et le 11 février 2025.