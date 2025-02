Le FORIF 2025 : Vers un renouveau du dialogue entre l’État et le culte musulman

Lancement de la 5ème édition des Assises territoriales de l’Islam de France

Lors de ce Forum, le ministre de l’Intérieur, Bruno Retailleau, a annoncé plusieurs avancées importantes, notamment le lancement de la 5ème édition des Assises territoriales de l’Islam de France (ATIF). Ces assises font partie d’un cycle annuel de dialogue entre l’État et le culte musulman, et sont le fruit d’une évolution du dialogue instauré entre les acteurs locaux et l’État. Lancées en 2018, les ATIF ont permis un dialogue inédit entre l’État et les représentants locaux du culte musulman, et se sont déjà réunies à quatre reprises. L’initiative s’inscrit dans un cadre plus large visant à renouveler les modalités de représentation et à renforcer la prise en compte des préoccupations locales dans les échanges au niveau national. Fort du succès des ATIF, le ministère de l’Intérieur avait introduit le FORIF en 2022, transposant ce dialogue local à l’échelle nationale, afin d’engager un dialogue plus inclusif et plus diversifié.

« Discuter des enjeux liés au culte musulman »

Le FORIF repose sur les mêmes principes qui ont fait le succès des ATIF : il rassemble des acteurs reconnus pour leurs compétences, leur capacité à proposer des solutions et leur aptitude à dialoguer avec d’autres acteurs, tout en veillant à un équilibre entre femmes et hommes, à la représentation des différentes régions et à la diversité des fonctions. Les groupes de travail du Forum, composés d’imams, de responsables associatifs, d’aumôniers, d’élus et d’acteurs de la société civile, permettent de discuter des enjeux liés au culte musulman et de construire des solutions concrètes aux problématiques identifiées.

Lors de son discours de clôture, Bruno Retailleau a souligné l’importance de ce dialogue : « Je ne confonds pas, et ne confondrai jamais, l’Islam et l’islamisme, par essence politique. Si je dénonce avec fermeté et si je combats avec vigueur l’islamisme politique, c’est parce que je considère qu’il est une menace existentielle pour notre pacte républicain. » Cette déclaration marque l’engagement du Gouvernement à garantir un cadre républicain solide, tout en préservant la liberté de culte pour les musulmans de France.

Le Forum de l’Islam de France, un levier pour une réflexion locale et collective

Pour constituer les groupes de travail, les préfets des départements, les acteurs du culte musulman et les associations représentatives susceptibles de contribuer aux travaux nationaux, ont présenté au ministre de l’Intérieur des réflexions menées localement à ce sujet. Renouvelée chaque année, cette démarche permet de garantir que les groupes de travail évoluent en fonction des avancées des travaux et des acteurs émergents. Les participants aux groupes de travail n’ont pas de siège permanent au FORIF, mais jouent un rôle important dans la réflexion collective, en synthétisant notamment les contributions venues du terrain. Ils sont ainsi des contributeurs, et non des représentants.

L’État voit dans le Forum de l’Islam de France, « un véritable levier pour faire émerger des solutions à la hauteur des enjeux auxquels le culte musulman est confronté en France« , en s’appuyant sur des interlocuteurs proches des réalités locales.

Mathilde Hangard