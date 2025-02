La compagnie Kazyadance démarre 2025 en force !

La compagnie Kazyadance ouvre l’année 2025 avec deux rendez-vous artistiques d’exception, offrant aux spectateurs l’occasion de plonger dans un univers créatif intense et audacieux. Le public est invité à découvrir trois créations marquantes qui explorent des thématiques autour de la mémoire, l’exil et l’identité.

Un cri d’exil dans les « Murmures des décasés »

La première rencontre, qui a eu lieu ce mercredi 19 février, au Pôle Culturel de Chirongui, proposait une performance autour de la pièce Murmures des décasés, du chorégraphe Djodjo Kazadi. Cette conférence dansée, qui se déroule dans le cadre du programme Kazyadance au Royaume des Fleurs, invite à une exploration fascinante du passé et du présent de Mayotte. À travers le mouvement et la danse, Murmures des décasés raconte les récits de déplacements et de mutations culturelles qui marquent l’archipel de Mayotte. Le chorégraphe Djodjo Kazadi et ses quatre danseurs partagent les coulisses de cette création, offrant une réflexion sur l’histoire de Mayotte, les croyances, l’exil, et les enjeux urgents de notre époque. La performance met en lumière l’interaction entre danse et scénographie, où les mots laissent place à la force brute du mouvement et à l’émotion qui jaillit du corps en scène.

L’autisme au coeur de « Shido »

Samedi prochain, à 19h30, lors d’un plateau partagé, deux créations artistiques rassemblées vont questionner les thématiques de la corporalité et les limites de l’émotion. Shido, une première pièce solo en provenance de Mayotte, met en lumière le travail du danseur Lil’cé. À travers un solo à fleur de peau, Lil’cé nous plonge dans un monde parallèle, celui de la solitude et de la répétition, tout en interrogeant les dimensions physiques, psychiques et spatiales du corps. Un voyage sensoriel qui cherche à reconnecter l’individu au monde à travers la danse. Dans cette œuvre intime, Lil’cé interroge le corps comme un terrain d’exploration, en revisitant gestes, sensations et vibrations, pour tenter de se rapprocher de l’expérience de son frère autiste.

Un spectacle autour de « l’identité »

Le second spectacle de la soirée, Le Corps de Jésus, est une création de l’auteur et performeur, Hamza Lenoir, initiant un voyage entre les Comores et Mayotte. À travers le corps, la musique, les textes et la vidéo, ce spectacle raconte l’histoire intime de la naissance d’un enfant tout en évoquant les mythes, les rites et les traditions des deux îles en pleine mutation. Accompagné du danseur Inssa Hassna (dit « Jésus ») et du musicien Nacho Ortega, Hamza Lenoir nous livre une création qui interroge l’identité et les cultures au travers d’un kaléidoscope vivant où la danse et les paroles fusionnent pour toucher l’âme et l’histoire de Mayotte.

Réservez dès maintenant vos places, ici !

Mathilde Hangard