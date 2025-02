Fermeture temporaire du CCAS de Mamoudzou après le passage du cyclone Chido

La ministre déléguée chargée de l’Autonomie et du Handicap, Charlotte Parmentier-Lecocq, a conclu sa visite de 3 jours à Mayotte avec la signature d’une convention avec le Conseil départemental et l’Agence régionale de Santé. Un plan sur 5 ans, qui fixe les objectifs communs à apporter pour les personnes en situation de handicap et les personnes âgées.