Plus que quelques jours pour l’appel à projets « Notre environnement, notre capital santé »

La Communauté de Communes de Petite-Terre (CCPT) rappelle aux associations locales que la date limite de dépôt des candidatures pour l’appel à projets « Notre environnement, notre capital santé » approche à grands pas. Ce premier appel à projets de la Direction de l’Environnement, de la Biodiversité et du Service Public d’Assainissement Non Collectif de la Communauté de Communes de Petite-Terre vise à encourager les initiatives locales en faveur de la préservation de l’environnement et du bien-être des habitants.

Date limite : 28 février 2025

Les associations intéressées ont jusqu’au 28 février 2025 pour soumettre leurs propositions. Cet appel à projets a pour but de soutenir des actions concrètes destinées à préserver la biodiversité, réduire les pollutions et promouvoir la participation citoyenne sur les enjeux environnementaux.

Les axes prioritaires de l’appel à projets sont :

La biodiversité : initiatives d’inventaires faunistiques et floristiques, conservation des espèces locales et soutien aux pratiques agricoles durables.

La réduction des pollutions : projets portant sur la gestion des déchets, la prévention des dépôts sauvages, le compostage et le traitement des eaux usées.

La participation citoyenne : actions de sensibilisation, concertation locale et éducation aux risques naturels

Informations pratiques :

Budget maximum : 30.000 euros (financement jusqu’à 80 % du budget total du projet).

Durée maximale des projets : 12 mois.

Dépôt des candidatures : exclusivement par mail.

La Communauté de Communes de Petite-Terre encourage toutes les associations du territoire à saisir cette opportunité pour mettre en place des projets novateurs qui contribueront à la préservation de l’environnement tout en renforçant la santé publique.