Pas d’eau jusqu’à 12h pour les usagers du Centre de l’île en raison d’un « incident »

Depuis hier jusqu'au 19 février 2025, Charlotte Parmentier-Lecocq, ministre déléguée chargée de l’Autonomie et du Handicap, est en visite officielle à Mayotte pour faire le point sur la prise en charge des personnes en situation de handicap et de perte d’autonomie, deux mois après le cyclone. Ce déplacement vise à soutenir les acteurs locaux dans la reconstruction et le renforcement de l’offre médico-sociale, et à assurer le suivi des engagements en matière d’accessibilité et de services pour les publics vulnérables.