La ministre déléguée chargée de l’Autonomie et du Handicap est en visite officielle [Actualisé]

15h : Visite de l’accueil de jour Alzheimer de l’établissement service médico-social (ESMS) d’Acoua

12h : Déjeuner avec les directeurs des établissements service médico-sociaux (ESMS) de Mayotte au Pôle d’Excellence Rurale de Coconi

10h45 : Visite d’un dispositif « Unité localisée pour l’inclusion scolaire » (ULIS) et « Classe pour l’inclusion scolaire » (CLIS) à la Cité scolaire de Bandrélé.

« Au lycée professionnel on se retrouve avec beaucoup de jeunes qui ne sont plus en disposition Ulis, et donc on doit trouver des solutions pour les accompagner, que ce soit professionnellement mais aussi dans les structures », a exposé à la ministre, un coordinateur du dispositif entre les professeurs et les élèves. « Ici on a l’humain mais c’est le bâti qui pose problème », s’est désolé le Recteur de Mayotte. « Le risque c’est d’enfermer les élèves en situation de handicape dans des classes avec que des élèves dans la même situation qu’eux après le collège. D’un côté c’est positif parce qu’ils sont entre eux, de l’autre ça peut en isoler certains et les stigmatiser. Il faut les accompagner au cas par cas« , a affirmé l’inspecteur de l’éducation nationale en charge du handicap à Mayotte, Thomas Poisson.

9h45 : La ministre est arrivée à Bandrélé pour l’Inauguration de l’Établissement pour Enfant et Adolescent Polyhandicapé (EEAP) Sayindiwa. « Avant de répondre à l’appel à projets en 2019 sur la création d’un établissement pour enfants et adolescents polyhandicapés, nous n’avions pas de lieu d’accueil. En attendant, on a donc créé une équipe mobile, qui nous permet de suivre 42 enfants. On a transformé un bâtiment pour accueillir douze enfants, et dès que le centre de Miréréni sera ouvert, on déménagera là-bas où on disposera de 56 places d’accueil », a déclaré la cheffe de service de Sayidiwa.

8h30 : À Chirongui, la ministre déléguée a déclaré : « Il y a beaucoup de retard à Mayotte. Il y a dix fois moins de réponses pour les personnes en situation de handicap que sur le reste du territoire national. C’est pour cela que je suis venue sur le territoire, pour annoncer que L’Etat met 40 millions sur la table pour les personnes en situation de handicap et les personnes âgées« . Ce déplacement a été marqué par la pose de la première pierre du futur pôle médico-social de l’Association Laïque pour l’éducation, la formation, la prévention et l’autonomie (ALEFPA) de Chirongui. Ce pôle comprendra un établissement pour enfants et adolescents polyhandicapés (EEAP) de 45 places, une maison d’accueil spécialisée pour adultes polyhandicapés (MAS) de 11 places, un service d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés (SAMSAH) de 16 places et une résidence sociale pour des femmes avec ou sans enfants en difficultés sociales de logement.

Deux mois après le cyclone Chido, la ministre déléguée chargée de l’Autonomie et du Handicap, Charlotte Parmentier-Lecocq est en déplacement sur le territoire. Arrivée hier soir sur l’archipel, la ministre a d’ores et déjà visité la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de Mayotte, où elle a échangé avec les différents acteurs locaux.

