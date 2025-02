À M’tsamboro, une opération de collecte des bouteilles d’eau en plastique

À Mayotte, la prolifération des déchets plastiques atteint des niveaux alarmants. La crise de l’eau de 2023, poussant les habitants à recourir massivement aux bouteilles d’eau en plastique, a exacerbé la situation. Cette surconsommation, couplée au passage du cyclone Chido, a déversé une quantité inédite de déchets sur l’île, rendant l’urgence d’une gestion durable des plastiques plus pressante que jamais.

Face à ce fléau environnemental, l’Association Agir pour le Développement Intégré du Nord de Mayotte (ADINM) met en place une nouvelle initiative pour lutter contre la prolifération des bouteilles en plastique sur l’archipel. Ce projet, lancé dans le cadre de la crise de l’eau de 2023, vise à nettoyer les rues de M’tsamboro, particulièrement touchées par l’accumulation de déchets plastiques. L’action débutera le 22 février 2025, avec pour objectif de collecter un maximum de bouteilles usagées en partenariat avec des bénévoles, des structures locales et la population des trois villages de la commune. Les bouteilles collectées seront ensuite envoyées vers un site de stockage et de traitement, où elles seront compactées et envoyées au recyclage par l’entreprise CITEO.

Le programme de cette journée de lancement sera le suivant :

7h : Accueil des participants et distribution du matériel au plateau polyvalent de M’tsamboro

7h30-11h : Collecte des bouteilles dans les quartiers

11h-12h : Ramassage des bouteilles et regroupement sur la place du foyer des jeunes de M’tsamboro

12h-13h : Restauration et échanges

Tous les habitants de M’tsamboro et l’ensemble de la population mahoraise sont invités à participer à cette action citoyenne de grande ampleur.