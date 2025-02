5 euros reversés par livre vendu, Cap de l’Étang Éditions soutient Mayotte après Chido

Le cyclone Chido, qui a frappé l’archipel de Mayotte le 14 décembre 2024, a ravagé une grande partie de l’île, détruisant notamment de nombreuses écoles et laissant les enfants dans une grande précarité, sans eau ni nourriture. Face à cette urgence humanitaire, Cap de l’Étang Éditions a décidé de se mobiliser en reversant 5 euros pour chaque exemplaire vendu à l’association Maor’aide, afin de venir en aide aux enfants et à la population sinistrés de Mayotte. L’éditeur a ainsi choisi de soutenir l’action humanitaire en publiant un livre dont une partie des recettes servira directement à aider Maor’aide dans sa mission de distribution de repas et d’assistance aux plus démunis.

Une mobilisation culturelle pour un territoire sinistré

Ce projet s’inscrit dans une démarche de soutien à long terme pour les habitants de Mayotte. Le responsable de Cap de l’Étang Éditions, Bruno Salgues, témoigne : « Immédiatement après le cyclone, je me suis demandé ce que nous pouvions faire. Le manuscrit de Piéric Bisseck, envoyé à cette occasion, a été un véritable déclencheur« . Ce texte, qui fait écho à la situation de l’île, entre parfaitement dans la série des Idylles, une collection de poèmes que l’éditeur publie depuis des années. Piéric Bisseck, auteur et professeur d’EPS à Mayotte, souhaitait à travers cet ouvrage rendre hommage à son île d’adoption et faire en sorte qu’elle ne soit pas oubliée, malgré l’ampleur de la catastrophe. Le livre, illustré par les photographies d’Audrey Albiges, décrit avec poésie et réalisme la situation des Mahorais après le passage de Chido et Dikélédi, qui ont exacerbé les souffrances sur l’île. Les photographies, directement issues des lieux sinistrés, témoignent d’une réalité qui ne doit pas sombrer dans l’oubli. Le livre devient ainsi un document précieux, une mémoire visuelle et poétique de cet événement tragique.

5 euros reversés pour chaque livre acheté

En achetant cet ouvrage, cinq euros seront reversés à Maor’aide pour financer les distributions de repas, qui grâce à ses cuisines géantes déployées en plein air à Kawéni, a permis de nourrir des milliers de personnes après le cyclone. Cette démarche vise également à sensibiliser le public, notamment les jeunes générations, à la réalité de Mayotte, un territoire méconnu de la métropole, en offrant une lecture accessible à tous, des lycéens aux adultes. « Ce cyclone est le plus violent que Mayotte ait connu depuis un siècle. Il a exacerbé les problèmes structurels de l’île. Nous, en tant que maison d’édition, avons la responsabilité d’utiliser notre influence pour faire avancer les choses« , affirme Bruno Salgues.

Un appel à la solidarité collective

Cette initiative se veut également un vecteur de solidarité. Cap de l’Étang Éditions invite l’ensemble des lecteurs, mais aussi les libraires et les institutions, à s’associer à cette action. Des lectures publiques et des rencontres autour de cet ouvrage sont également prévues pour renforcer cette chaîne de solidarité.