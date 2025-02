Coupure nocturne de la distribution d’eau sur l’ensemble des secteurs Centre et Sud

SMAE – Mahoraise des Eaux informe les usagers que la distribution d’eau dans les villages du Centre et du Sud est très perturbée de nouveau ces derniers jours causant des baisses de pression, des manques d’eau et des difficultés à respecter le planning des tours d’eau. Les dernières coupures ciblées dans le Centre et le Sud n’ont pas permis d’apporter une amélioration durable de la situation et une instabilité générale de la distribution tend à s’installer dans l’ensemble de ce périmètre.

Report des ouvertures à demain matin, à partir de 6h, pour les villages dont les ouvertures étaient initialement prévues ce soir à 18h.

La coupure générale de ce soir jusqu’à demain 6h, pour les villages en ouverture, vise donc à remplir tous les réservoirs de tête et secondaires de l’ensemble du Centre et du sud afin d’enrayer cette instabilité.

Ces coupures seront effectives à partir de 17h ce soir suivant les villages.

SMAE – Mahoraise des Eaux conseille aux usagers du service lors de la remise en eau de :

– Veiller à la fermeture de tous les robinets de l’habitation et de laisser couler l’eau durant les premières minutes tout doucement.

– Laisser couler l’eau ensuite jusqu’à ce qu’elle soit claire (en la récupérant dans un récipient pour un usage autre qu’alimentaire).

– Faire bouillir l’eau pour des usages alimentaires (boissons, cuisine) dans la première demi- journée suivant la remise en eau.