Opération de Nettoyage des Rivières à Chiconi

Du 17 au 19 février 2025, Charlotte Parmentier-Lecocq, ministre déléguée chargée de l’Autonomie et du Handicap, sera en visite officielle à Mayotte. L’objectif : faire un point sur les avancées et les défis dans la prise en charge des personnes en situation de handicap et de perte d’autonomie de l'archipel, deux mois après le cyclone.