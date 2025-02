Visite officielle à Mayotte de la ministre déléguée chargée de l’Autonomie et du Handicap

Du 17 au 19 février, la ministre déléguée chargée de l’Autonomie et du Handicap, Charlotte Parmentier-Lecocq, sera à Mayotte dans le cadre d’un déplacement axé sur le suivi des conséquences du cyclone Chido et le développement de l’offre médico-sociale pour les personnes vulnérables. Ce déplacement est particulièrement attendu, tant sur le sujet de la prise en charge des personnes en situation de handicap, comme celles en perte d’autonomie, où les infrastructures adaptées et spécialisées, étaient déjà largement insuffisantes, avant le passage du cyclone.

Lundi 17 février, la ministre débutera son déplacement par une visite de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de Mayotte, suivie d’une série d’inaugurations et de visites de structures clées, telles que l’Établissement pour Enfant et Adolescent Polyhandicapé (EEAP) Sayindiwa à Bandrélé et le dispositif « Unité localisée pour l’inclusion scolaire » (ULIS) et « Classe pour l’inclusion scolaire » (CLIS) à la Cité scolaire de Bandrélé, tout au long de la journée de mardi 18 février. La ministre déléguée participera également à la pose de la première pierre du futur pôle médico-social de l’Association Laïque pour l’éducation, la formation, la prévention et l’autonomie (ALEFPA) à Chirongui.

Mercredi 19 février, Charlotte Parmentier-Lecocq visitera l’entreprise adaptée « Auxilium » à Mamoudzou et le Centre d’action médico-sociale précoce (CAMPS) « Maëcha », avant la signature d’une convention entre l’État, le Conseil départemental de Mayotte et l’Agence régionale de santé de Mayotte.

Ce déplacement sera l’occasion de réaffirmer l’engagement de l’État en matière d’accessibilité pour les personnes en situation de handicap à Mayotte, et de renforcer la collaboration entre les acteurs locaux et l’État, pour améliorer les services et les infrastructures dédiées aux publics vulnérables.

Mathilde Hangard