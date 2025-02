Organisme collecteur du 1% Logement ou 1% patronal, rebaptisé PEEC (Participation des Employeurs à l’Effort de Construction) qui se monte désormais à 0,45% de la masse salariale, Action Logement décidait ce début de semaine de récompenser des porteurs de projets novateurs des 5 départements d’Outre-mer. « Ces initiatives, qui repensent le logement et le développement durable dans les territoires ultramarins, illustrent l’ambition de faire des Outre-mer un laboratoire d’innovation », souligne l’opérateur.

Ce ne sont pas des inconnus qui ont été primés à Mayotte. Les « Solars mama » de Koungou, sont revenues de leur 4 mois de formation au Sénégal au sein de l’association indienne Barefoot Collège International, et sont désormais capables d’installer des kits solaires. Cette « initiative d’insertion sociale des femmes via l’énergie solaire, inspirée d’un programme international qui a permis à 2.200 femmes de devenir techniciennes en énergies renouvelables », a donc reçue un Trophée de l’Innovation d’Action Logement.

Ils raflent les prix les membres d’Habit’Âme, puisque déjà sous les feux des projecteurs lors de la 22ème édition du concours national Talents des cités, puis lauréats du prix Économie sociale et solidaire du concours Talent BGE 2024. Habit’Âme a pour but ultime la création de logements modulables en kits sur le département, accessibles à tous et à base de plastique recyclé. Ce qui nécessite des années de recherche et développement. Habit’Âme, aujourd’hui, c’est donc la réalisation d’éléments de second-œuvre, d’aménagement et d’ameublement à base de plastique recyclé, fabriqués localement. Projet portée par Hannah Dominique, mais également par la regrettée Nadine Séon, victime d’un féminicide.

Dans un contexte mahorais où le type de logement « durable » dans tous les sens du terme, prêt à résister à tous les coups de vent va être scruté de près, ce sont dix lauréats au total à être ainsi récompensés sur les cinq DOM. Autant d’innovations au service du logement abordable, de la transition énergétique et de la formation professionnelle qui, on l’espère, feront bouger les lignes.

A.P-L.