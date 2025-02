Les maires de Dembéni et Mamoudzou auprès de leurs administrés à La Réunion

Alors que de nouveau la situation se crispe à La Réunion avec des échos de refus d’inscription scolaires, les deux maires de la CADEMA vont nouer contact avec leurs administrés résidant à La Réunion.

Dans un courrier adressé au premier ministre la députée Anchya Bamana se plaint que « de nombreux mahorais nous font de plus en plus part de leur stupéfaction et de leur déception face à l’accueil qu’ils peuvent recevoir à La Réunion où ils se voient refuser l’entrée de leurs enfants à l’école », en demandant à François Bayrou d’intervenir.

De leur côté, Moudjibou Saïd et Ambdilwahedou Soumaila, respectivement maires de Dembéni et de Mamoudzou, tentent à la fois de récolter les témoignages, et à la fois d’apporter leur contribution en se déplaçant à La Réunion.

Un temps d’échange est prévu ce dimanche 16 février 2025 de 9h à 11h, salle Candin à Saint-Denis, pour aborder différents sujets, comme la gestion de la crise Chido, la régularisation foncière, les opportunités de logements en vente à Dembéni, les problématiques sociales rencontrées à La Réunion, ou encore les difficultés liées à l’état civil et à la gestion de ces problématiques à distance.

Les habitants concernés sont invités à se rendre en nombre à cette rencontre.