Ouverture de dispositifs d’indemnisation pour les exploitations agricoles touchées par Chido

Vanille, ylang, épices de Mayotte vont ravir le nez des visiteurs du Salon International de l’Agriculture de Paris. Et pour cause, il s’agit de la récolte de l’année dernière, protégée du cyclone donc. L’inquiétude porte sur l’année prochaine. Et en raison de la catastrophe, les organisateurs font un joli cadeau au 101ème département.