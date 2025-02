Média : Grève à Mayotte la 1ère

La CFDT de Mayotte la 1ere a déposé un préavis de grève pour l’ensemble des personnels de la chaîne à compter de ce mercredi 12 février à minuit jusqu’au 13 février à minuit. En conséquence les programme de ce jour restent perturbés

Il est demandé à la direction :

– Une aide exceptionnelle cyclone de 5.000€ à l’ensemble des salariés de Mayotte la 1ère

– L’intégration immédiat et systématique de tous les postes vacants sans délais.

– Le cadrage des emplois, respect de la convention collective et des avenants UCC (reconnaissance et paiement des Pigistes (CDD) bilingue et en bi-qualification).

– La revalorisation du point d’indice

– La retraite des anciens (mettre en place des mesures d’accompagnement des salariés)

– Le recrutement immédiat d’un Comptable pour finaliser la réorganisation du réseau RH Outre-mer.