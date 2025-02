Les ambassadeurs de l’accessibilité à la rencontre des personnes en situation de handicap

Laurent Alaton, sous-préfet chargé de mission cohésion sociale et Madi Moussa Velou, vice-président de la Maison départementale des personnes handicapées de Mayotte (MDPH) sont allés rencontrer « les ambassadeurs de l’accessibilité » dont la mission est d’aller vers les personnes en situation de handicap afin de les informer de leurs droits et des aides qu’elles peuvent solliciter. Aussi comme l’a rappelé Laurent Alaton, « la loi de 2005 est une loi importante car elle favorise l’égalité des droits et des chances pour les personnes en situation de handicap et ne considère plus spécifiquement l’aspect financier. C’est une approche en fonction des capacités de la personne, sa façon de vouloir vivre les choses et de gérer son indépendance ».

Puis il a salué le travail des ambassadeurs qui vont permettre de « lever les tabous », et proposer des solutions en allant directement chez les gens. « Statistiquement on devrait avoir plus de dossiers pour la MDPH…il y a une forme de non-recours concernant les aides financières ou encore les compensations comme les fauteuils roulants par exemple. Votre mission est de faire connaître la MDPH afin que les personnes en situation de handicap soient aidées et accompagnées ».