Le Beach-Foot Entreprises fêtera bientôt ses 20 ans !

La vie reprend du galon. Le Beach-Foot Entreprises, événement sportif inter-entreprises incontournable de Mayotte fêtera ses 20 ans d’existence le dimanche 20 avril 2025, sur la plage de Sakouli, à Bandrélé. « Après le passage des cyclones Chido et Dikeledi, cet événement symbolise plus que jamais notre capacité à surmonter les épreuves ensemble« , estime l’Agence Angalia.

Depuis sa création le Beach Foot, a rassemblé des entreprises, des familles et des passionnées autour de valeurs essentielles, telles que la convivialité, le partage et l’échange et le goût pour la compétition sportive. Pour cette édition spéciale, l’agence précise que les inscriptions sont ouvertes jusqu’au mercredi 26 mars 2025. Les dossiers d’inscription sont à retirer directement auprès de l’Agence Angalia, située au 21 Centre Amatoula à Kawéni, à Mamoudzou, ou à demander par mail.