À Paris, Madi Moussa Velou demande de l’aide pour reconstruire Mayotte

Lors de son déplacement, le vice-président a d’abord rencontré la direction de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA), au sujet de la reconstruction de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de Mayotte, qui a été fortement endommagée par le cyclone. À ce sujet, la CNSA a d’ores et déjà exprimé son engagement à soutenir « le renforcement de la MDPH dans ses missions essentielles ». Madi Velou a également rappelé que deux bus seraient déployés dès le mois de mars 2025 à Mayotte, pour assurer des services mobiles de proximité et que des ambassadeurs civiques interviendraient pour soutenir les publics dits fragiles. « Il est urgent de mettre en place des dispositifs adaptés aux personnes âgées et handicapées, actuellement insuffisants sur le territoire », a-t-il mis en avant.

Par ailleurs, le vice-président s’est entretenu avec la ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles, Catherine Vautrin, au sujet de la formation des médecins et infirmiers de l’île, la prise en charge et l’accompagnement des personnes âgées et personnes handicapées sur l’archipel, l’alignement des droits sociaux, un partenariat entre le Conseil départemental et l’Agence régionale de Santé de Mayotte, mais aussi le fonctionnement et la réhabilitation des infrastructures hospitalières.

Enfin, le vice-président a également rencontré des représentants d’associations humanitaires et de fondations, telles que l’ONG Outre-mer Solidarités Catastrophes (OMSC), la fondation des Apprentis d’Auteuil et l’association de la Croix-Rouge française. L’objectif de ces échanges était de mettre en place des conventions entre ces structures et le Conseil départemental de Mayotte, pour aider à la gestion des fonds destinés à l’aide humanitaire sur le territoire. « Une première avancée concrète a été réalisée avec la signature d’une convention avec l’ONG Outre-mer Solidarités Catastrophes. Cette collaboration permettra l’envoi de conteneurs depuis Paris, vers Mayotte, dont la distribution sera assurée par les agents du Conseil départemental pour garantir que l’aide parvienne aux personnes », a déclaré le vice-président.