Interruption de la distribution d’eau dans les secteurs Centre et Sud ce mardi

Après le passage du cyclone Chido et de la tempête tropicale Dikeledi et ses bouleversements dans l'emploi du temps des élèves, le ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, adapte le programme scolaire des élèves et professeurs pour la fin de l'année. Avec le retour du contrôle continu.