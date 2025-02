Hajangoua plongé dans un nuage de fumée dû au brûlage des déchets de Chido

Et voilà, ce qui devait arriver arriva…Le parking-relais situé à Hajangoua choisi pour l’orientation de son vent quasi permanente afin de brûler les tonnes de déchets ménagers générées par Chido, a pollué par la fumée produite le bourg d’Hajangoua et rendant la visibilité opaque. En effet, ce mardi en fin de matinée, le vent a changé de sens, si bien que la fumée au lieu d’aller du côté mer s’orientait plus vers le village. Une fumée blanchâtre avec des odeurs de plastique et de caoutchouc brûlés ont été ressenties. Pourtant les autorités avaient indiqué, pas plus tard que la semaine dernière, qu’en cas de changement du sens du vent le feu serait éteint afin de ne pas prendre de risques vis à vis de la santé des habitants. A priori ce mardi matin ça n’a pas été le cas !