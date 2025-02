Comores/Jeux des îles 2027 : Une société française choisie pour les infrastructures

L’archipel fait un nouveau pas dans son projet d’organisation des 12eme Jeux des îles de l’Océan Indien Comores 2027. Le Comité national mis en place pour coordonner les actions vient de signer un contrat d’expertise avec la société française Insys International, spécialisée dans le montage de projets d’infrastructures sportives.

La cartographie et les études des infrastructures

Le contrat a été signé par le président du COJ-Comores, Mohamed Issimaila et Léonard Dubreuil, un franco-belge qui représentait la société, Insys International. Celle-ci sera notamment chargée de concevoir l’ensemble des ouvrages sportifs dédiés aux disciplines retenues pour les Jeux. La société Insys International devra également faire une proposition sur la cartographie et les études des infrastructures, établir un projet de budget, préciser le calendrier des travaux et accompagner le comité comorien à mieux accueillir les compétitions.

À l’occasion de la signature, il y a quelques jours, du contrat d’expertise, le ministre des Finances des Comores, Ibrahim Mohamed Abdourazak, faisait savoir que la société française produira « dans les plus brefs délais » un projet de budget. «Une signature du contrat de prestation avec le bureau d’études a été signé», a-t-il souligné, ajoutant que cela marque «une étape clé et illustrant également la volonté du gouvernement de préparer un projet de budget solide».

Interrogé sur les capacités des Comores à être au rendez-vous, Léonard Dubreuil reste optimiste. «On n’est pas en avance, mais on n’est pas non plus en retard. Le temps est là. Il reste deux ans et demi, mais il y a des atouts. Je pense qu’il y a de la volonté politique », a-t-il déclaré au journal Al-watwan. « Il va falloir investir autant d’argent pour la réhabilitation ou pour la construction des infrastructures afin de répondre aux standards internationaux parce que ces Jeux sont des jeux internationaux. Ma mission consiste à répondre à toutes ces problématiques », a ajouté le franco-belge.

Les jeux prévus dans 30 mois aux Comores

Le consultant qui a travaillé à l’organisation des JIOI 2019 à l’Ile Maurice et en Côte d’Ivoire à l’occasion de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2021, souligne le besoin «de gros investissements à réaliser» avant d’annoncer la nécessité de mobiliser « un plateau sportif couvert pour le basketball, le volley-ball et pour le handball».

Léonard Dubreuil ajoute : «Je vais essayer de proposer rapidement à la demande du chef de l’Etat, un budget de ces jeux avec deux orientations : sur les investissements, autrement dit les constructions neuves, mais aussi les régulations, de doter au Coji d’un budget sur la partie infrastructures sportives à savoir ces aspects, stades, gymnases et les aspects des sports de combats, comme on parle des jeux». Le consultant précise que la deuxième orientation sera axée sur la mobilisation des capacités humaines et logistiques, le transport, la nourriture et l’hébergement des athlètes.

À ce jour, les Comores ont déjà identifié le site pour la piscine olympique. Les travaux de construction devraient démarrer cette année 2025, selon l’ambassadeur de la République populaire de Chine, Guo Zhijun. Un accord de don de 26,4 millions d’euros (13 milliards de francs comoriens) a été signé récemment à Moroni. La Chine, premier bailleur déclaré des JIOI 2027, a déjà positionné ses sociétés pour assurer la construction de nombreux sites sportifs des Jeux prévus en août 2027.

A.S.Kemba, Moroni