Certains projets structurants de la CADEMA reportés depuis le passage de Chido

Le nouveau siège de la CADEMA à Dembéni, le Conservatoire de musique, le tiers-lieu dans l’ancien tribunal consacré notamment à l’Architecture, des logements à vocation sociale, l’office de tourisme, le ponton de pêche à Mtsapéré, etc. Autant de projets qui étaient en phase de préfiguration, voire de début de travaux et qui depuis le passage de Chido ont pris ou vont prendre du retard sans qu’il y ait une véritable visibilité sur leur avenir. Seule consolation parmi tous ces projets prévus, les navettes CADEMA qui devraient reprendre prochainement ainsi que la mise en service de la première ligne du projet Caribus, comme nous l’a confié le Vice-président en charge de la mobilité à la CADEMA, Radjah Badrou.

Une remise en route des navettes CADEMA à compter du 24 février

« La priorité pour le reste de l’année ça va être la solidarité et gérer les urgences, pour l’instant l’heure est au bilan », explique Radjah Badrou. Car la communauté d’agglomération de Dembéni-Mamoudzou n’a pas été épargnée non plus par Chido. Son siège situé entre le bâtiment de l’Hôtel de Ville de Mamoudzou et celui du Conseil départemental a sérieusement été endommagé par le cyclone. « Il reste quelques services qui peuvent encore y travailler mais pour la plupart nous nous entassons dans nos locaux qui se trouvent à Tsararano. Pour l’instant je ne sais quand et si nous pourrons y retourner. Des travaux doivent débuter la semaine prochaine normalement », poursuit le 4e Vice-président.

En premier lieu, à l’heure actuelle, pour le responsable de la mobilité c’est de remettre en route le système des navettes de la CADEMA. « La population est demandeuse de ces navettes nous allons les remettre en service d’ici deux semaines, à partir du 24 février, et elles seront encore gratuites car vu le contexte nous ne voulons pas faire payer les gens ». Aussi, outre le fait qu’il admet que cette remise en route se fera petit à petit, sans doute en mode dégradé, avec probablement 5 à 6 bus par jour au lieu d’une dizaine avant le passage de Chido, Radjah Badrou doit trouver une solution au niveau du parking-relais d’Hajangoua. « Depuis la semaine dernière il est utilisé pour brûler les tonnes de déchets ménagers que Chido a engendrées. Je ne sais pas combien de temps cela va durer mais sans doute plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Nous devons trouver une solution rapidement mais c’est vrai que c’est compliqué », avoue-t-il.

La 1ère ligne de Caribus ouverte début avril ?

C’est ce que nous avait dit le 1er Vice-président de la CADEMA, Ambdilwahedou Soumaïla, lors d’une précédente réunion, son souhait que la première ligne de Caribus soit opérationnelle après la fin du Ramadan, soit début avril. Il semblerait que cela soit toujours d’actualité, comme nous le confirme Radjah Badrou : « La première ligne de Caribus aurait dû ouvrir à la fin du mois de décembre, mais Chido est passé par là…Même si la plupart des infrastructures ont tenu il y a une grande partie de la signalisation à refaire et l’évacuation des déchets dans les différentes zones tampons va prendre du temps, celle de Mtsapéré par exemple se situe en plein sur le tracé de la ligne. On espère que d’ici début avril, au plus tard, la première ligne de Caribus pourra être mise en service. Mais il reste encore beaucoup de travail ».

En effet, Caribus est un projet phare que tout Mayotte attend, et pas seulement l’agglomération de Mamoudzou. « C’est un beau projet qui est soutenu par la population et on ne va pas le lâcher », insiste le 4e le Vice-président, qui tient à signaler par ailleurs que le vélo peut servir d’alternative en cette période et que des pistes cyclables ont été aménagées à cet effet. Il n’est donc pas exclu que dans l’avenir certaines navettes soient équipées d’arceaux pour ranger les vélos…

Le passage de Chido a quelque peu rebattu certaines cartes ou tout du moins certains projets et remettant en cause beaucoup de choses qu’il va falloir repenser ou penser différemment.

B.J.