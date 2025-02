Prolongation du chèque photovoltaïque sur le territoire de la 3CO

Pour encourager les initiatives de solaire photovoltaïque sur le territoire du Centre-Ouest, la Communauté de Communes du Centre-Ouest (3CO) prolonge l’appel à projet « initiation à l’autoconsommation photovoltaïque » qu’elle a lancé il y a quelques mois.

Compatible avec la prime de l’État relative aux installations photovoltaïques, ce dispositif expérimental vise à rendre l’investissement dans les panneaux solaires plus attractif.

À travers cet appel à projets, la 3CO soutient des initiatives exemplaires en autoconsommation d’électricité photovoltaïque à court terme, avec un démarrage des travaux sous 6 mois et une livraison au plus tard dans les 12 mois. L’objectif est de réduire la demande énergétique des activités ou des sites concernés, de répondre aux appels de puissance, et les aider à faire face à la hausse des prix de l’énergie. La viabilité des projets sera évaluée principalement sous l’angle énergétique. « En effet, la production et l’autoconsommation de l’électricité photovoltaïque doivent être réalisées sans compromettre l’efficacité et la sobriété énergétique. »

Sont concernés par cet appel à projet, les particuliers propriétaires, TPE/PME (Commerce de proximité, restaurateurs, …) ainsi que les Associations et entreprises de l’ESS situé sur les 5 communes de l’intercommunalités (Chiconi, Tsingoni, Sada, Ouangani et M’Tsangamouji). Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 15 août 2025 inclus. « Les dossiers seront étudiés au fil de l’eau dans la limite du budget disponible. Les informations de candidature sont disponibles sur le site internet dédié.

Pour tout information vous pouvez contacter la Communauté de Communes du Centre Ouest au : 0269 63 76 76 : t.e@3co-mayotte.fr