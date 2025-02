La ministre du Logement installe une agence d’information sur le logement à Mayotte

L’ADIL de Mayotte, cofinancée à parité par l’Etat et le Conseil départemental, pourra fournir aux particuliers des conseils juridiques neutres, personnalisés et gratuits sur les problématiques liées à la construction, l’urbanisme et le logement en général. Elle permettra d’orienter les particuliers vers les dispositifs d’accompagnement dont ils pourraient bénéficier.

Il s’agit en effet d’un organisme officiel conventionné par l’État, qui met à la disposition de tous, des conseillers juristes afin d’apporter une information logement complète et gratuite pour acheter et vendre, construire (contrat de construction, plan de financement, garanties bancaires, assurances, choisir un constructeur), rénover, louer, etc.

Valérie Létard, ministre chargée du Logement, était venue à Mayotte aux côtés du Premier ministre, quelques jours après le cyclone Chido. Elle rapporte dans un communiqué s’être engagée « auprès de la Présidente de l’ADIL et conseillère départementale Echati Issa à ce que l’agrément de l’ADIL de Mayotte intervienne dès que possible », en évoquant des « problèmes structurels de logement » à Mayotte, « fortement aggravés par le passage du cyclone Chido ». Une nouvelle « ingénierie locale » sur ces sujets.