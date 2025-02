A Mayotte le nombre de demandeurs d’emploi augmente au dernier trimestre 2024 mais reste stable sur un an

À Mayotte, le nombre de demandeurs d’emploi tenus de rechercher un emploi, ayant ou non exercé une activité (catégories A, B, C) s’établit en moyenne à 18.350 au quatrième trimestre 2024. Ce nombre a augmenté de 7% par rapport au 3e trimestre, soit 1.200 personnes en plus, mais il est de seulement 0,2 % sur un an. En France (y compris DROM), ce nombre a augmenté de 1,7% ce trimestre, mais de 1,8% sur un an. Sur l’année donc le nombre de demandeurs d’emplois (A,B,C) reste globalement stable à Mayotte.

Concernant le nombre de demandeurs d’emploi (catégorie A,B,C) dans les DROM, au 4e trimestre, les évolutions se situent entre 0,0 % et +7%. La Guadeloupe s’en sort plutôt bien puisque sur un an les évolutions se situent à -1,9% quand elles sont en revanche de près de 10% en Guyane (+9,8%).

Les demandeurs d’emploi toutes catégories à Mayotte

Toujours à Mayotte, sur un trimestre, le nombre de demandeurs d’emploi en catégories A, B, C augmente de 9,1% pour les hommes (+7,1% sur un an) et de 5,9% pour les femmes (-3% sur un an). Par ailleurs, au dernier trimestre 2024, le nombre de demandeurs d’emploi en catégories A, B, C a augmenté à Mayotte de 13,5% pour les moins de 25 ans (+15.7% sur un an), de 4,6% pour ceux âgés de 25 à 49 ans (-3,9% sur un an) et de 8,6% pour ceux âgés de 50 ans ou plus (stable sur un an).

Dans le 101e département, au 4e trimestre, le nombre de demandeurs d’emploi inscrits en catégories A, B, C depuis un an est en légère augmentation de 2,4%, mais en forte baisse sur un an de -20,6%. Quant à celui des inscrits depuis moins d’un an, il augmente de 8,3%, toujours au 4e trimestre 2024, soit une évolution parallèle à la tendance annuelle (+8,7% sur un an).*

Les entrées et les sorties sur le marché de l’emploi

Dans l’île au lagon, le nombre moyen d’entrées en catégories A, B, C au quatrième trimestre 2024 fait une spectaculaire baisse puisqu’il diminue de 29% par rapport au trimestre précédent et chute également de plus de 10% sur un an (-11.4% sur un an).

Ainsi, au 4e trimestre 2024, les entrées pour fin de contrat sont en baisse de 20%, celles de fin de mission d’intérim de -25%, démission -44,4%, rupture conventionnelle -33,3%, celles pour licenciement économique diminuent de moitié (-50%), tout comme les autres licenciements (-50%), première entrée sur le marché du travail (-35,1%), retour d’inactivité (-20,1%), réinscription rapide (-27,6%), autres motifs (-21,8%) et motif indéterminé (-42,7%) sont aussi en baisse. Toutefois, le nombre moyen de sorties de catégories A, B, C au quatrième trimestre 2024 diminue de près de 40% (-37,5%) par rapport au trimestre précédent (-37,4% sur un an).

Toujours au 4e quatrième trimestre 2024, les sorties pour reprise d’emploi déclarée représente malheureusement une diminution de 82,5%, arrêt de recherche (-7,1%) et cessation d’inscription pour défaut d’actualisation (-65,5%). Les sorties pour radiation administrative, quant à elles, sont stables. Enfin, les sorties pour entrée en stage ou en formation sont en hausse (+36,7%) tout comme les autres cas (+10,4%).

En résumé, le nombre de demandeurs d’emploi (catégories A, B et C) a très légèrement augmenté sur l’année à Mayotte (+0,2%), malgré un 4e trimestre morose (+7%), mais de façon beaucoup moins importante que sur le reste du territoire national (+1,8%).

*N.B : L’ancienneté en catégories A, B, C est mesurée par le nombre de jours où le demandeur d’emploi a été inscrit, de façon continue, en catégories A, B, C. Une sortie d’un jour de ces catégories réinitialise l’ancienneté.