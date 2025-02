Lancement des ateliers d’accompagnement Parcoursup et insertion professionnelle

La ville de Koungou, le CCAS et la Caisse des Écoles de Koungou lancent les ateliers d’accompagnement sur la plateforme Parcoursup et l’insertion professionnelle. Ces ateliers gratuits sont ouverts à tous les élèves de la Ville en classe de terminale et visent à les aider sur la constitution de leur dossier mais également les informer et accompagner dans leur entrée dans l’enseignement supérieur ou leur l’insertion professionnelle avec l’aide d’un Conseiller en Insertion Professionnelle (CIP).

L’accompagnement porte sur les éléments suivants :

– Aide à la saisie et au suivi du dossier Parcoursup

– Soutien dans les démarches administratives (dossiers d’inscriptions, bourses, logements etc.)

– Orientation vers les formations adaptées

– Informations sur les opportunités d’insertion professionnelle.

– Accompagnement sur la rédaction du CV et de la lettre de motivation.

7 sites sont ouverts pour accueillir les élèves en semaine ou le samedi, dans la matinée (de 8h à 12h) ou l’après-midi (de 13h à 17h) au choix de l’élève.

Longoni : Mairie annexe

Kangani : Crèche (de 15h00 à 18h00) uniquement en semaine.

Trevani : Collectif des Parents d’élèves de Koungou (CPECK)

Koungou : Cité des Métiers ; Caisse des Écoles et bibliothèque municipale

Majicavo Lamir et Majicavo Koropa : Maison France Service (MFS)

Les élèves sont invités à s’inscrire aux ateliers grâce au formulaire en ligne

Pour plus d’informations visitez le site web ou les réseaux sociaux de la Ville de Koungou.