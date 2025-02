Dérogation temporaire à l’introduction de végétaux par bagage à l’aéroport de Pamandzi

Le préfet de Mayotte a donné instruction aux services des douanes d’alléger les contrôles à l’importation de végétaux par bagage passagers à l’aéroport de Pamandzi.

L’arrêté préfectoral n°1092 du 14/01/2020 prévoit l’interdiction d’importer des végétaux par voie postale, colis express, ainsi que dans les bagages individuels des voyageurs aériens ou maritimes, tout matériel végétal tel que bulbes, rhizomes, plantes ou parties de plantes, fleurs, légumes et fruits frais ou secs, graines et semences. Cette interdiction vise à poursuivre l’objectif d’éviter l’introduction à Mayotte d’organismes nuisibles pour la production végétale locale.

Aussi, depuis le passage de Chido et de la disponibilité moindre de certains produits, il sera désormais possible, à titre dérogatoire et jusqu’à la fin du mois d’avril, pour un voyageur d’emporter dans son bagage cabine au maximum 10 kg de végétaux frais ou secs à ses frais, destinés à la consommation, et conditionnés dans un emballage dédié.

Le voyageur devra préalablement à son voyage renseigner la demande afin que les produits soient identifiés en matière de nature et de zone de provenance (de La Réunion et métropole).

Ces éléments visent à pouvoir conserver une traçabilité en matière d’introduction sur le territoire et à faciliter les contrôles des douanes. Pour les bagages en soute, l’interdiction est maintenue.

Le voyageur demeure responsable de l’introduction des marchandises, notamment lors des contrôles sanitaires exercés par les services compétents. Afin de limiter les risques, seuls les produits ci-après sont autorisés (au départ de La Réunion et de la métropole) :

Listes des végétaux et produits végétaux autorisés

Au départ de La Réunion :

– Tubercule, racine, bulbe, rhizome (patate douce, songe, gingembre, pomme de terre, etc.)

– Fruit à pain, ananas, papaye verte

– Légumes feuilles (salade, choux, etc.)

– Légumes grains (haricots, petits pois, maïs)

– Herbes aromatiques

– Choux coco

Au départ de la métropole :

– Banane verte

– Tubercule, racine, bulbe, rhizome (patate douce, songe, gingembre, pomme de terre, etc.)

– Fruits (oranges, mandarine, kiwi, pomme, poire, pèche, fraise, fruit rouge)

– Légumes feuilles (salade, choux, etc.)

– Légumes grains (haricots, petits pois, maïs)

– Herbes aromatiques

– Choux coco

– Légumes fruits (concombres, courgette, melon, etc.)