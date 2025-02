Elie Letourneur, doctorant en psychologie à l'Université Paris Cité et psychologue, Ada Pouye et Malika Mansouri ont publié récemment une étude dans l’International Journal of Law, Crime and Justice sur le processus de victimation à Mayotte. Cette étude quantitative apporte un éclairage sur les profils des victimes à Mayotte et sur les catégories de délits subis en fonction de leurs profils démographiques.