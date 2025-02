Spectacle de conte théâtralisé et théâtre d’objets à la médiathèque de Chirongui

Cette semaine, l’équipe du Pôle Culturel vous donne rendez-vous pour découvrir le spectacle « Léon fé mazine amoin kel koté i lé out rédiyon » (Léon, rappelle-moi où se trouve ton sentier) de la compagnie Nektar.

Ce samedi 8 février 2025 à 10h30, à la médiathèque de Chirongui – entrée libre, ouvert à tous.

Synopsis : « Olivia nous emmène à la rencontre de Léon. Un jour, on entend des vociférations venant de la place du village. Un groupe d’habitant·e·s entoure un petit garçon venu d’ailleurs. Il s’appelle Léon. Il est malade et il est venu chercher de l’aide. Aucun·e villageois·e ne veut lui porter secours. Mais c’était sans compter sur la générosité d’Olivia qui, touchée par le regard doux de l’enfant, décide de prendre soin de lui. Cette rencontre va changer sa vie et l’engager dans une aventure où elle n’aura de cesse de répéter : « Léon, fé mazine amoin kèl koté i lé out rédiyon ». »

Spectacle de conte théâtralisé et théâtre d’objets, dès 3 ans – durée 30min

Vous pouvez retrouvez toutes les informations sur :

– le site internet du Pôle Culturel

– la page Facebook / instagram : « Pôle Culturel de Chirongui » ou directement sur place au Pôle Culturel de Chirongui aux horaires d’ouverture.