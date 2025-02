l’Apec soutient le projet « l’Institut Régional de l’ESS », porté la CRESS de Mayotte

Lancé en février 2024, l’appel à projet Novapec 2024 a investi 3,8 millions d’euros en 2024 en faveur d’initiatives à fort impact sociétal, environnemental et économique. Aussi, le lancement de l’Institut régional de l’ESS répond aux problématiques de disponibilité des compétences et d’offre de formation dans le secteur de l’ESS à Mayotte. Cette initiative a pour objectif de renforcer l’orientation et l’insertion professionnelle des jeunes Mahorais, pour permettre l’émergence de vocation vers les métiers de l’ESS. L’IRESS propose ainsi de sensibiliser, dès le plus jeune âge, les Mahorais et Mahoraises aux opportunités d’emploi de la filière et a pour but, à travers un programme de formation initiale et continue, de développer des compétences adaptées aux besoins spécifiques des entreprises de l’ESS à Mayotte.

Indira Camalon, responsable Apec Réunion-Mayotte, ne cache pas son enthousiasme de soutenir ce projet, « Nous sommes très fiers de soutenir le lancement de l’IRESS. Ce projet répond notamment aux besoins de recrutement des entreprises de l’ESS, particulièrement accrus à Mayotte et contribue au développement économique du territoire. Enfin, en phase avec notre mandat de service public, ce projet accorde une mobilisation particulière pour les publics dits à facteurs de risques et est complémentaire aux missions de l’Apec ».

Poursuivant cette dynamique, Novapec lance son appel à projets pour 2025 avec un budget de 4 millions d’euros. Il s’étale jusqu’au 21 juillet 2025 avec 2 périodes de validation : une en mai (candidature possible jusqu’au 1er mars) et une seconde en octobre (candidature possible jusqu’au 21 juillet). Les projets sélectionnés bénéficieront d’un soutien financier sous la forme d’une subvention, d’un minimum de 5.000 euros.