SMAE : Fermeture provisoire de la distribution d’eau

Après avoir été évacuées du collège de Kwalé par la préfecture, lundi 3 février, plus de 300 personnes se retrouvent, ce mardi, dans la rue sans solutions. Entre Passamainty et Tsoundzou 2, hommes et femmes tentent de dormir le long de la route en y construisant à la va-vite des abris de fortune pour se protéger de la pluie et pour y passer les prochaines nuits.