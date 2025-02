Des rencontres multisports pour la jeunesse mahoraise cette semaine

Depuis le passage de Chidon, l’organisation et le fonctionnement de toutes les activités sont impactés. La reprise des activités jeunesse est progressive et de nombreux équipements sont encore inutilisables si bien que beaucoup de jeunes restent inoccupés, privés d’activités et d’encadrement.

C’est dans ce contexte que des acteurs associatifs et institutionnels agissant dans l’accompagnement de la jeunesse se sont réunis pour s’accorder sur la nécessité de recréer rapidement au profit de la jeunesse mahoraise particulièrement ébranlée, les conditions d’un retour à la vie «normale». Pour cela, ils ont mis en œuvre un programme d’activités pluridisciplinaires susceptibles de répondre aux besoins et attentes de la jeunesse en ne laissant personne au bord de la route et afin d’orienter la reprise des activités, même dans des conditions dégradées, sans attendre de recouvrer les moyens et outils habituels d’actions.

L’objectif est de :

– Susciter les rencontres, les échanges, les retrouvailles et lutter contre l’isolement, le repli sur soi suite au cyclone CHIDO et les traumatismes causés sur les jeunes

– Faire naître une ambiance festive, le plaisir d’être ensemble et apporter un peu de joie de vivre à chacun….

– Permettre à chacun d’exprimer sa solidarité envers les plus vulnérables d’entre nous

– Contribuer à réduire les inégalités d’accès aux activités et biens communs entre territoires

Programme :

– MERCREDI 5 FEVRIER 2025 de 10h à 16h au TERRAIN DE FOOT ET PLAGE DE MTSANGADOUAplusieurs activités d’initiation et de découverte comme Beach Hand, Beach Volley, Beach Foot, Tennis de table, Athlétisme, Jeux ludiques, Lecture publique / Bibliobus

ACOUA PLAGE : Beach Hand, Beach Rugby, Beach Foot, Beach Volley, Tennis de table, Pétanque, Sports de raquettes, Jeux ludiques, Lecture publique / Bibliobus

SAMEDI 8 FEVRIER 2025 : OLYMPIADES à ACOUA PLAGE de 8h30 à 16H30 : Beach Hand, Beach Rugby, Beach Foot, Beach Volley, Tennis de table, Pétanque, Sports de raquettes, Jeux ludiques, Lecture publique /Bibliobus, Athlétisme, Fitness géant, Concert

12H30 : PAUSE DEJEUNER

14H00 : ALLOCUTIONS DE REMERCIEMENTS

14H30 : REPRISE ET SUITE DU PROGRAMME

15H00 : CONCERT

Les deux journées de rencontres culturelles et multisports s’adressent aux publics de 16 ans et plus et aux jeunes de moins de 16 ans accompagnés. L’accès est gratuit.