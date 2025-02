Coupure d’eau ce soir de 18h à 6h du matin demain dans le sud de l’île

Depuis quelques jours, de nombreuses perturbations relatives à la distribution de l’eau dans les villages au sud de Chirongui sont constatées. D’après la société mahoraise des eaux (SMAE), cette situation provoquerait « des manques d’eau à travers tout le territoire et des difficultés à honorer le planning des tours d’eau », où depuis une casse sur l’adduction du Sud lundi, à la sortie de Poroani, « le réservoir de Chirongui ne parvient plus à se remplir correctement et à se maintenir à un niveau d’eau satisfaisant. »

Dans ce contexte, la compagnie des eaux a procédé à une coupure générale de la distribution de l’eau à compter de ce mercredi 5 février à 18h jusqu’à demain, jeudi 6 février, à 6h du matin, sur l’ensemble du secteur Sud en aval de Chirongui, pour « remplir le réservoir de Chirongui et les réservoirs secondaires afin de réamorcer la distribution d’eau et revenir progressivement à une situation normale et conforma au planning des tours d’eau. » La société mahoraise des eaux précise que « les ouvertures se feront au cas par cas en fonction des secteurs et du planning à partir de 6h demain matin. »

Lors de la remise en eau, la SMAE conseille aux usagers du service de veiller à la fermeture de tous les robinets de l’habitation et de laisser couler l’eau durant les premières minutes « tout doucement » ; de laisser couleur l’eau ensuite jusqu’à ce qu’elle soit claire (en la récupérant dans un récipient pour un usage autre qu’alimentaire) et de faire bouillir l’eau pour des usages alimentaires (boissons, cuisine) dans la première demi-journée suivant la remise en eau.