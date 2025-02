Le durcissement de la restriction du droit du sol à Mayotte examiné à l’Assemblée ce jeudi

Favoriser pour ses élèves l’accès aux nouvelles technologies et à la science afin de susciter des vocations dans un monde qui utilise de plus en plus les drones et l'intelligence artificielle, c’est l’objectif de Daniel Moustoifa, professeur de Technologie au collège Frédéric d’Achery de Koungou, à travers ses ateliers “Techno & Science”. Pour financer les projets de 2025, il recherche des partenaires.