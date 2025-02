La Sécu de Mayotte débloque des aides pour les sinistrés dont les retraités

Voilà une nouvelle qui va être bien accueillie par les sinistrés et qui correspond au volet Caisse d’allocation familiale intégrée à la Caisse de Sécurité sociale de Mayotte (CSSM).

Nous avions été quelque peu refroidis par le simple rattrapage national des minimums vieillesse le mois dernier, cette fois, la CSSM met en place un dispositif d’aide d’urgence pour soutenir les familles sinistrées et les structures impactées par le cyclone Chido.

Pour aider les familles qui ont été touchées par le cyclone Chido, l’enveloppe de 2,1 millions d’euros est mobilisée (1,8 million d’euros de solidarité CAF et 300 000 € de la CNAF). « Une aide financière pouvant aller jusqu’à 2.000 euros est accordée aux familles ayant au moins un enfant de moins de 20 ans et un quotient familial inférieur ou égal à 960 euros ». Il s’agit notamment de permettre à ces familles de remplacer leurs équipements ménagers et mobiliers endommagés par le cyclone.

Pour en bénéficier, les familles concernées doivent remplir un formulaire disponible sur le site dédié. Les équipes de la CSSM restent disponibles dans les accueils et par téléphone (0269 61 91 91)

Une aide spécifique a également été décidée pour les retraités sinistrés : « Une aide exceptionnelle de 2 millions d’euros est à l’étude pour soutenir les 5.447 retraités et bénéficiaires de l’ASPA qui ont été sinistrés ». Aucune démarche spécifique ne doit être faite, « les aides seront attribuées automatiquement. »

Un accompagnement d’urgence est également prévu pour les structures essentielles. C’est le cas des crèches et structures de la petite enfance : 100.000 euros sont mobilisés pour aider à la réhabilitation ou reconstruction des équipements dédiés aux jeunes enfants. « Les crèches contraintes de fermer à cause des dégâts continueront à percevoir leurs financements habituels afin de garantir leur réouverture dès que possible. »

Mais également pour les structures sociales affectées. La CSSM alloue 1,6 million d’euros pour aider les structures sociales qui accompagnent les familles, renforcent le lien social et améliorent le cadre de vie des habitants. 16 structures agréées par la CNAF comprenant 11 centres sociaux et 5 structures d’animation de la vie sociale, recevront chacune une aide de 100.000 euros pour rétablir leurs services, acquérir du matériel et relancer leurs actions de terrain.

Les aides aux crèches et structures sociales seront attribuées automatiquement.

« Ce plan de soutien exceptionnel vise à accompagner la population et les acteurs locaux dans la reconstruction de Mayotte après le passage du cyclone. »