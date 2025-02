Manuel Valls signe une convention de plus d’un milliard d’euros avec le Département

Lors du deuxième et dernier jour de visite officiel du ministre des Outre-mer à Mayotte, ce vendredi 31 janvier 2025, une « convention d’intention » était signée avec le président Ben Issa Ousséni, en présence des élus départementaux, du préfet de Mayotte et du président de l’Association des maires. Elle comporte plusieurs points.

Tout d’abord, elle définit un « calendrier clair pour l’application de la loi Programme pour Mayotte », indique le Département, ainsi que sur la loi d’urgence, « dans laquelle les élus locaux seront pleinement associés ». Une réponse aux demandes des parlementaires et des présidents d’intercommunalités qui sont actuellement à Paris dans cet objectif.

Un soutien renforcé aux collectivités est prévu avec plus d’un milliard d’euros mobilisé pour aider à « reconstruire les bâtiments et infrastructures essentielles », au moyen de subventions et de prêts bonifiés. Par ailleurs, la Fondation de France sera aux côtés du Département pour accompagner les familles les plus vulnérables dans la reconstruction de leurs logements : elle abondera, pour ce faire, le dispositif FASAAL.

Une réponse là encore à la demande des élus qui ne voulaient pas voir partir la totalité des dons des français aux associations humanitaire. Le Fond de solidarité logement, allocation personnes âgées d’urgence, aide à l’adaptation et à l’amélioration des logements (FASAAL) du Conseil départemental recevra donc une partie des aides.

Autre demande satisfaite, « le Département sera aussi pleinement associé à la mise en place de l’Établissement public, chargé, en partie, de la reconstruction du territoire. Il aura ainsi la possibilité de donner son avis sur son périmètre d’action et de veiller à une coordination efficace avec l’État et les collectivités. »

Ben Issa Ousseni s’est déclaré satisfait de la convention d’intention, « elle me permet d’avoir une boussole sur les étapes à venir ».

Manuel Valls s’est engagé de son côté « à faire avancer rapidement les actions de reconstruction pour assurer un avenir plus serein au territoire. »

