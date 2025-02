La Poste reprend ses services aux usagers et à ses clients

A date, ce sont désormais 12 bureaux de poste sur 14 qui sont accessibles aux clients chaque jour, exceptés ceux de Coconi et de Mamoudzou. Dès aujourd’hui et jusqu’à fin mars, ces bureaux seront ouverts de 8h à 14h30 en semaine et de 8h à 12h le samedi. Les clients peuvent également rencontrer leur conseiller bancaire dans ces bureaux, ou contacter le 36 39 pour toute question relative à leurs comptes.

Trois centres d’examen du permis auto et moto sont opérationnels et accueillent les candidats :

– le mardi à Dzaoudzi

– le mercredi à Combani

– du lundi au samedi à Kaweni

Par ailleurs, 16 distributeurs automatiques de billets La Banque Postale, internes ou externes aux bureaux de poste, sont réapprovisionnés et fonctionnent normalement.

Les clients peuvent également se rendre dans 3 agences communales La Poste ouvertes aux horaires suivants :

– Boueni : de 8H00 à 14h00 du mardi au vendredi et de 8h à 12h le samedi

– Bandrele : de 8h à 14h du lundi au vendredi et de 8h à 10h45 le samedi

– Chiconi : de 8h à 14h du lundi au vendredi et de 8h à 12h le samedi

La Banque Postale déploie 2 dispositifs

La Banque Postale propose à ses clients détenteurs d’un crédit immobilier, de mettre en place un report d’échéances gratuit et sans frais de leurs mensualités, pour une durée de 6 mois (pouvant être prorogée). Les clients peuvent dès maintenant en faire la demande.

Pour les clients La Banque Postale, qui auraient besoin d’un « prêt reconstruction », La Banque Postale proposera dès ce mercredi 5 février un prêt pour accompagner ses clients dans la reconstruction de leur résidence principale. Il s’agit d’un crédit immobilier, sans frais de dossier et à « prix coûtant » (sans marge bancaire). Ces prêts feront l’objet d’une étude de solvabilité classique sur la base des conditions d’octroi et en respect de la réglementation HCSF.

Pour toute demande, les clients peuvent se rapprocher de leur conseiller ou appeler le 09 48 19 00 53

Distribution et envoi des courriers & des colis

La distribution du courrier et colis a repris sur l’île de Mayotte. Quand la distribution n’est pas possible (boite aux lettres dégradée, chemin inaccessible, etc), les clients sont appelés individuellement afin de pouvoir venir retirer leur courrier et leurs colis dans le site courrier le plus proche de chez eux. Pour les envois urgents, des solutions Chronopost sont disponibles dans les bureaux de poste et à l’agence Chronopost située à Mamoudzou.

L’acheminement des colis et courrier au départ et vers Mayotte a repris depuis la mi- janvier. Des délais supplémentaires peuvent cependant être occasionnés. La Poste met tout en œuvre pour rétablir une situation satisfaisante au plus vite.

En outre, les clients disposant d’électricité et d’un accès internet peuvent envoyer leur courrier urgent grâce à la e-lettre rouge.