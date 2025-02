Mamoudzou impulse le retour à une vie « normale »

Au lendemain du passage du cyclone Chido on n’aurait pas parié un euro sur une reprise scolaire, même en mode dégradé. De la même manière, qui aurait pu penser que la Ville de Mamoudzou allait multiplier les rendez-vous événementiels. Si la météo n’avait pas contrarié les volontés ce dimanche, l’inauguration du parc Mahabou était à l’agenda. Réouvert nous dit-on grâce au travail conjoint du Conseil Départemental, de la Ville de Mamoudzou, de la CADEMA et de bénévoles. Une marche solidaire de 10 km était prévue , « soit 5 fois le grand circuit du parc de Mahabou », organisée par les associations sportives Amis Raid Rando, Ounagna, Run976, Club d’Athlétisme de Mamoudzou et l’Association de Trail et Bien-être Mamoudzou. L’évènement est reporté à une date ultérieure. L’agenda événementiel devait être présenté à cette occasion.

Une Ville très active puisque vendredi une opération de nettoyage a eu lieu, également conjointe avec la CADEMA et le Département. « Cette initiative a permis de débarrasser l’espace public des nombreux débris et déchets tout en facilitant la circulation et l’accès aux espaces publics », mais aussi, il s’agit d’entretenir les sentiers de marche et de trail.

A noter encore dans les actions qui permettent à la commune de prendre un second souffle d’après Chido, le maire Ambdilwahedou Soumaïla avait accueilli la veille Ahmed Saïd Salim, alias « Henri », joueur du Vautour Club de Labattoir et agent de police municipale, « apprécié de ses collègues pour son sérieux et son engagement ». Rappelons que les « Vautour » ont battu Gennevilliers en 16ème de finale de la Coupe de France de basket, une victoire historique qui les qualifie pour les huitièmes de finale à Cergy le 15 février prochain. Les joueurs avaient été accueillis en fanfare lors de leur retour à Mayotte.

Des nouvelles positives donc à Mamoudzou qui ne peuvent que redonner du moral aux troupes.