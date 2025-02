Fortes pluies : le vol Air Austral pour Paris décallé

L’appareil en provenance de Paris a été dérouté vers La Réunion en raison d’une piste détrempée.

Les passagers du vol UU979 au départ de Mayotte à 11h10 pour Paris ce dimanche ont été invités à quitter la salle d’embarquement. « Nous n’avons aucune informations, c’est hallucinant! », nous rapporte l’un d’entre eux.

Nous avons contacté la compagnie qui informe que l’appareil en provenance de Paris n’a pu se poser ce dimanche matin : « les mauvaises conditions météo n’ont pas permis à l’avion d’atterrir en toute sécurité ce dimanche matin. L’appareil a tourné pendant un peu plus de 15 minutes autour au-dessus de Mayotte. Dans l’espoir que la situation s’améliore mais malheureusement les fortes pluies persistante et la piste inondée n’ont pas rendu l’atterrissage possible ».

L’appareil a donc pris la direction de La Réunion, où une relève d’équipage sera opérée. Le vol Mayotte-Paris est reporté en fin d’après-midi, « heure de décollage estimé à 18h, heure de Mayotte », avec donc un atterrissage ce lundi matin à Roissy.